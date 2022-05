Spectacle historique “L’épopée Normande” au Château de Chanteloup Chanteloup, 28 juillet 2022, Chanteloup.

Spectacle historique “L’épopée Normande” au Château de Chanteloup Chanteloup

2022-07-28 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-30 22:30:00 22:30:00

Chanteloup 50510 Chanteloup

Revivez les grandes heures de la Normandie dans une magnifique fresque historique mise en scène avec 100 figurants et artistes, musiciens et danseurs costumés. Ils vous feront revivre les épisodes les plus marquants de l’histoire de la Normandie dans le cadre magnifique du Château de Chanteloup : de la naissance de la Normandie en 911 jusqu’à la libération de 1944 en passant par la guerre de Cent ans ou les troubles révolutionnaires. Une extraordinaire épopée !

Un événement familial et tout public à ne manquer sous aucun prétexte !

– Possibilité de pique-nique tiré du sac sur place chaque soir de spectacle à partir de 18 h 30. Boissons de la ferme cidricole en vente sur place.

– Réservation obligatoire : ouverture des réservations le 1er juillet en ligne sur les réseaux sociaux ou à la boutique du château

– Spectacle en plein air

– Accès pour le spectacle à partir de 20 h

– En cas de forte pluie : spectacle annulé

Revivez les grandes heures de la Normandie dans une magnifique fresque historique mise en scène avec 100 figurants et artistes, musiciens et danseurs costumés. Ils vous feront revivre les épisodes les plus marquants de l’histoire de la Normandie…

chateau@dechanteloup.fr +33 2 33 61 31 52 https://www.chateau-dechanteloup.com/

Revivez les grandes heures de la Normandie dans une magnifique fresque historique mise en scène avec 100 figurants et artistes, musiciens et danseurs costumés. Ils vous feront revivre les épisodes les plus marquants de l’histoire de la Normandie dans le cadre magnifique du Château de Chanteloup : de la naissance de la Normandie en 911 jusqu’à la libération de 1944 en passant par la guerre de Cent ans ou les troubles révolutionnaires. Une extraordinaire épopée !

Un événement familial et tout public à ne manquer sous aucun prétexte !

– Possibilité de pique-nique tiré du sac sur place chaque soir de spectacle à partir de 18 h 30. Boissons de la ferme cidricole en vente sur place.

– Réservation obligatoire : ouverture des réservations le 1er juillet en ligne sur les réseaux sociaux ou à la boutique du château

– Spectacle en plein air

– Accès pour le spectacle à partir de 20 h

– En cas de forte pluie : spectacle annulé

Chanteloup

dernière mise à jour : 2022-05-27 par