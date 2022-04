Spectacle historique : Le rêve passe – récits de Wissembourgeois (1870-1930) Wissembourg, 1 juillet 2022, Wissembourg.

Spectacle historique : Le rêve passe – récits de Wissembourgeois (1870-1930) Wissembourg

2022-07-01 – 2022-07-06

Wissembourg Bas-Rhin

EUR Dans un concept inédit mêlant parties déambulatoires et statiques, laissez-vous embarquer pour un fascinant voyage à travers le temps, à la rencontre des Wissembourgeois d’autrefois et venez prendre le pouls de l’Histoire : vous constaterez alors, comme nous, que le rêve passe, encore et encore !

De la cinglante défaite française sur les hauteurs du Geisberg en 1870 jusqu’aux grands espoirs nés durant ces années 1920 qu’on appela les années folles, le destin des Wissembourgeois a été bouleversé à de nombreuses reprises par les soubresauts de l’Histoire. D’une part, ce fut le temps des guerres, des changements répétés de nationalité, des destructions et des malheurs. Mais il y eut aussi des progrès économiques et sociaux, une belle vitalité culturelle et des incursions répétées dans la modernité. Au tournant du siècle, l’Histoire de l’Europe s’est aussi écrite à Wissembourg, avec ses habitants.

+33 3 88 94 01 80

