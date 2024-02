Spectacle historique Fenêtres sur Pontigny Parc de l’abbaye Pontigny, dimanche 21 juillet 2024.

Spectacle historique Fenêtres sur Pontigny Parc de l’abbaye Pontigny Yonne

En juillet 2024, l’association Pontigny en lumière réalisera son quatrième spectacle historique. Cette année, il se déroulera dans le parc du domaine abbatial de Pontigny. Il s’agira d’un théâtre promenade : les spectateurs seront conviés à suivre un guide qui les accompagnera sur quatre sites différents du parc.

Il s’y jouera une scène révélant un moment-clef de l’histoire moderne de l’Abbaye de Pontigny.

Ces quatre espaces sont significatifs et tous en accord avec la situation et l’histoire exposées dans les scènes. Cinq comédiens professionnels entourés par une quinzaine de figurants bénévoles seront mobilisés.

Étape 1 – Accueil du public Le Cloître ou Entrée de L’Abbatiale

Le meneur de jeu accueille les spectateurs en leur expliquant qui va les accompagner au travers du Domaine de Pontigny pour les faire voyager au travers de quatre moments marquants de l’histoire de l’Abbaye.

Étape 2 – Après la révolution Allée en face des marches, près de l’ancienne boutique

Dans une première partie la scène représente la mise aux enchères des biens, notamment du mobilier du domaine, ainsi que la demande de l’enlèvement des signes religieux.

Dans un second temps il est évoqué la demande de création de la paroisse de Pontigny en 1790, pour qu’elle devienne indépendante de Venouse grâce au rapprochement des hameaux environnants.

Étape 3 – Les Décades de Pontigny Devant la maison de Paul Desjardins

Autour d’un grand discours de Monsieur Le Maire de Pontigny, face à ses administrés et aux intellectuels présents cette année-là, il est évoqué, non sans mal, les raisons et le contexte de la création des décades de Pontigny. Ce discours dépeint également, avec pudeur, les interrogations et les méfiances des Pontignatiennes et des Pontignatiens.

Étape 4 – Le Séminaire de la Mission de France Devant l’ancien bâtiment des séminaristes

Où l’on découvre la vie quotidienne des séminaristes, avec ses contraintes, ses complications, mais aussi ses moments de chaleur et de fraternité. En montrant le quotidien des séminaristes basé sur le labeur, la simplicité et une certaine indigence, la scène permet de bien comprendre les différences et les particularités du séminaire de la Mission de France par rapport aux autres séminaires de l’hexagone.

Étape 5 – Les Pères de Saint-Edme Aux pieds de l’Abbaye

La scène fait découvrir la naissance et l’action de la « Société des Pères » qui prirent le nom de Saint-Edme. Les spectateurs font connaissance avec les Pères Muard et Bravard, cofondateurs de la communauté des Pères de Saint-Edme qui s’établit en juillet 1843 à Pontigny. Il est évoqué leur concorde, mais également leurs dissensions qui verra le départ du Père Bravard, contrarié dans son projet d’établir une maison d’éducation à Pontigny.

Précision Importante

Autant que possible la mise en scène de ces quatre épisodes se tournera vers le théâtre immersif, c’est-à-dire une forme de théâtralité qui mêle les spectateurs à la performance. Ce type de représentation est souvent accompli en utilisant un lieu spécifique, permettant au public de s’immerger, de converser avec les acteurs et d’interagir avec leur environnement.

La magie du théâtre, le jeu des acteurs, le choix des moments de vie et des anecdotes rendront ce spectacle plaisant et accessible à tous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 16:30:00

fin : 2024-07-21 18:30:00

Parc de l’abbaye Allée de l’abbaye

Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

