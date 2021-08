Spectacle historique / Fabliau vous conterai par la compagnie EUTRAPELIA Donjon de Bours, 18 septembre 2021, Bours.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Donjon de Bours

Sibylle et le Goupil jouent plusieurs fabliaux de manière vivante et burlesque en faisant participer le public. Chevaliers poltrons, épouses manipulatrices, paysans astucieux, jongleurs médiocres, vilains acariâtres, les deux artistes endossent d’innombrables rôles au gré des fabliaux. La multiplicité des personnages et des scènes cocasses font de ces histoires des farces intemporelles qui font rire petits et grands. 20 minutes | Gratuit | Parc du Donjon | Entrée libre | 03.66.32.24.03 | [http://www.donjondebours.fr/](http://www.donjondebours.fr/) / [donjon@ternoiscom.fr](mailto:donjon@ternoiscom.fr) | @DonjondeBours | Donjon de Bours / Ternoiscom

Donjon de Bours 29 rue de l’Église – 62550 Bours Bours Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00