Spectacle historique et musical Bresse-sur-Grosne, 21 août 2021, Bresse-sur-Grosne.

Spectacle historique et musical 2021-08-21 – 2021-08-22 Chemin du château Château de Bresse-sur-Grosne

Bresse-sur-Grosne Saône-et-Loire Bresse-sur-Grosne

12 15 EUR Spectacle. »Autant en emportent les siècles »

Nous sommes en 1769, le Comte de Cambis est porté disparu.

Il aurait été envoyé sans le vouloir quelque part dans le temps par un voyageur loufoque.

Sa femme, la Comtesse et sa servante Javote, décident de partir à sa recherche.

Elles se retrouvent transportées alors au fil des siècles, toujours dans la Cour d’honneur du château de Bresse-sur-Grosne.

A travers différents tableaux, elles découvriront les us et coutumes des châtelains, des domestiques et moines, le tout accompagné par des chœurs, des cordes, des vents et un orgue qui rythmeront les différents tableaux du spectacle sous la direction musicale de CMF de Saône et Loire.

asso.chateaudebresse@orange.fr

