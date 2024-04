Spectacle historique équestre et fauconnerie Jardin de la Domus de Cieutat Eauze, dimanche 2 juin 2024.

Spectacle historique équestre et fauconnerie Avec le Parc aux Rapaces de Madiran. Assistez à ce grand spectacle mêlant cascades, batailles entre Gaulois et Romains, et beaucoup d’humour ! Embarquez pour une grand cavalcade au rythme des chevaux… Dimanche 2 juin, 15h30 Jardin de la Domus de Cieutat Entrée adultes : 6€ ; Entrée enfants (6-17 ans) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:15:00+02:00

Avec le Parc aux Rapaces de Madiran. Assistez à ce grand spectacle mêlant cascades, batailles entre Gaulois et Romains, et beaucoup d’humour ! Embarquez pour une grand cavalcade au rythme des chevaux et des rapaces !

Jardin de la Domus de Cieutat Allée Julien Laudet 32800 Eauze Eauze 32800 Gers Occitanie 05 62 09 71 38 http://www.elusa.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 71 38 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@elusa.fr »}] Jardin public de 165 m² aménagé au sein de l’espace vert du site archéologique présentant les vestiges d’une riche demeure antique du IVe siècle, qui constituait un lieu de réception et d’apparat d’un notable local. Inauguré en 2019 et enrichi depuis, ce petit jardin est planté de divers fruitiers et oliviers, rosiers, lauriers, thym, sauge et aromates. Parking

