Hastingues Place du Général de Monsabert Hastingues, Landes Spectacle historique de la Bastide Place du Général de Monsabert Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Spectacle historique de la Bastide Place du Général de Monsabert, 17 septembre 2021, Hastingues. Spectacle historique de la Bastide

Place du Général de Monsabert, le vendredi 17 septembre à 19:00

### Récit de l’histoire de notre Bastide. Scénettes relatant la vie de notre bastide au fur et à mesure du temps. Spectacle organisé par des bénévoles du village costumés et en musique.

Gratuit. Pass sanitaire et masque obligatoire.

Récit de l’histoire de notre Bastide. Place du Général de Monsabert 1, place du Général de Monsabert 40300 Hastingues Hastingues Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Place du Général de Monsabert Adresse 1, place du Général de Monsabert 40300 Hastingues Ville Hastingues lieuville Place du Général de Monsabert Hastingues