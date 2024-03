Spectacle historique « Bidache le passé recomposé » Bidache, dimanche 28 juillet 2024.

Spectacle historique « Bidache le passé recomposé » Bidache Pyrénées-Atlantiques

17h, visite commentée du village en compagnie d’un garde gramontois.

18h, animation « rejoignez la garde de Jeanne d’Albret avec Les Echarpes Blanches » essais aux armes du 16ème siècle, duels d’escrime et au bâton, maniement d’épées pour les enfants et participation du public.

19h30 (arrivée à 19h pour début à 19h30), spectacle historique avec plus de 400 costumes et plus de 80 bénévoles.

Pour les personnes en situation d’handicap, merci de nous contacter.

21H15, repas animé de chants médiévaux

22h15, final pyrotechnique 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Bourg et esplanade du château

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bidache@otpaysbasque.com

L’événement Spectacle historique « Bidache le passé recomposé » Bidache a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme Pays Basque