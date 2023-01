Spectacle historique « Bidache le passé recomposé » Bidache Bidache Catégories d’Évènement: Bidache

Pyrénées-Atlantiques 6 6 EUR Nouvelle mise en scène du spectacle

17h30, visite commentée en compagnie d’un garde gramontois

Dès 18h, possibilité de restauration sur place animé par l’association Chispas Event’s et son spectacle « feux et danse »

22h, final pyrotechnique +33 5 59 56 03 49 Association Mosaïque Mosaique

