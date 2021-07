Spectacle historique « Bidache le passé recomposé » Bidache, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Bidache.

Spectacle historique « Bidache le passé recomposé » 2021-07-31 – 2021-07-31

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache

0 0 EUR Dans le parc du château

Dès 15h, mini ferme pédagogique, rencontre avec les chevaux du spectacle, jeux en bois, campement viking et démonstrations.

De 16h à 18h, photographies en costume d’époque, parcours de joute médiévale à poney pour les enfants.

17h30, visite commentée gratuite du village avec un garde gramontois.

19h30, reconstitution historique avec plus de 380 costumes d’époque et 105 bénévoles devant le château.

22h, feu d’artifice.

Boissons et restauration sur place.

+33 5 59 56 03 49

Van Loey – Association Mosaique

