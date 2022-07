Spectacle Historique 1720 La Peste en Provence La Ciotat, 26 août 2022, La Ciotat.

Spectacle Historique 1720 La Peste en Provence

2022-08-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-27 21:00:00 21:00:00

La Ville de La Ciotat et l’association La Ciotat Il Était Une Fois vous invitent à partager une grande aventure humaine à travers son nouveau spectacle 1720 La Peste en Provence.



20 mai 1720, le Grand Saint Antoine est en approche de Marseille. Il porte en ses cales une riche cargaison de plus de 4 millions d’euros actuels.

Mais au fil du voyage au long cours, il a embarqué un passager clandestin, la peste. En quelques semaines, le destin de Marseille, puis de toute la Provence va basculer. Presque toute la Provence, La Ciotat s’en préserve !

Comment lutter contre ce fléau ? quelles mesures sanitaires ?

La vie est plus forte que la mort, bourgeois, clergé, gens du peuple vont partager une aventure humaine qui marquera la mémoire de notre région mais de toute la France aussi.

Une maladie que l’on ne sait pas soigner, la grande faucheuse fera plus de 100.000 victimes. Il faudra aussi affronter d’autres dangers, la contrebande, les pirates et la famine.

L’histoire prend souvent un malin plaisir à se répéter, à nous d’en tirer les leçons !

2022 célèbre les vingt ans de notre Fresque Historique Il était une fois 1720.



150 acteurs, danseurs et cascadeurs seront présents sur scène pour proposer une reconstitution historique de l’année 1720 en 2 séances, 5 actes et 42 tableaux. Ce spectacle grandiose d’une durée d’1h30 émerveillera les nombreux spectateurs.

Les bénéfices tirés de la vente des places seront versés à la Fondation du patrimoine pour la restauration de la Bastide Marin, monument historique.

20 ans de festival, 20 ans d’une aventure humaine extraordinaire que nous célébrerons avec la présentation de ce nouveau spectacle à La Ciotat, la ville qui a su se protéger du mal funeste en 1720.

spectacle1720@gmail.com +33 6 65 27 84 39

