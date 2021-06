Spectacle Historique : 1 000 ans sous vos yeux ! Saint-Fargeau, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Fargeau.

Spectacle Historique : 1 000 ans sous vos yeux ! 2021-07-10 – 2021-08-21 Place du château Château de Saint-Fargeau

Saint-Fargeau 89170 Saint-Fargeau

11 11 EUR Les fantômes du château, sortant des murailles, vont faire revivre l’histoire de Saint-Fargeau et de sa région… Héribert, frère du roi et évêque chasseur ; le temps des Croisades ; Jeanne d’Arc et la guerre de Cent Ans ; les paysans et les razzias terribles des écorcheurs ; la fête médiévale et le tournoi de chevalerie ; les batailles de la Fronde ; l’exil de la Grande Mademoiselle à Saint-Fargeau et le faste du XVIIe s. ; le carrousel et l’art du dressage équestre ; le choc de la Révolution Française ; les chasses à courre ; les fêtes villageoises en 1900 ; 1914 et le départ des Poilus pour le front ; 1944 et l’occupation Allemande ; 1945 : la Libération et le passage des troupes américaines en Puisaye constituent le merveilleux livre d’images vivantes du Château de Saint-Fargeau.

Un spectacle grandiose durant deux heures sur un rythme époustouflant !

Depuis 2015, la technologie 3D a fait son entrée dans le spectacle !

saintfargeau@chateaudesaintfargeau.com +33 3 86 74 05 67 http://www.chateau-de-st-fargeau.com/

