Moselle Montbronn Compagnie Le Vent en Poupe. * C’est avec le sourire, mais également avec beaucoup de lucidité que Virginie Schelcher et Dominique Zinderstein, tour à tour chanteurs, musiciens et comédiens, ont décidé d’aborder avec ce spectacle ludique, des thèmes qui leurs sont très chers : la nature, la faune, la flore, la forêt…et le respect que nous leur devons.

Armés de leurs instruments, de leurs voix et de leurs petites chansons, ils partent en guerre contre les comportements des consommateurs effrénés qui nuisent dangereusement à l’équilibre de notre planète et contre le culte du paraître qui fait oublier d’être. Ils égratignent ainsi gentiment bon nombre de leurs contemporains, mais leurs proposent aussi de se mettre à l’écoute de Dame Nature qui, par sa grande sagesse et sa beauté fragile, saura peut-être les rallier à sa cause. Tout public à partir de 7 ans. Sur inscription. *Action offerte par le Département de la Moselle bibliotheque.montbronn@orange.fr Bibliothèque municipale de Montbronn 11 rue de l’église Montbronn

