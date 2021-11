SPECTACLE HISTOIRE EN BOITE A GORGES Gorges, 5 décembre 2021, Gorges.

SPECTACLE HISTOIRE EN BOITE A GORGES Route de Saint Fiacre Complexe de la Margerie Gorges

2021-12-05 – 2021-12-05 Route de Saint Fiacre Complexe de la Margerie

Gorges Loire-Atlantique

L’histoire : dans la vie, chacun son rêve. Un petit garçon n’en a pas. Il en demande un pour son anniversaire. Impatient, il se relève la nuit. Il a reçu un cadeau. Une grosse boîte. Il l’ouvre. Une paire de chaussures. Jaunes !? Ses chaussures magiques au pied, le petit garçon part alors dans le monde pour un étonnant voyage, en quête d’un rêve. Il fera toute une série de rencontres, et quand il reviendra, l’enfant devenu grand aura compris que le rêve qu’il était parti chercher était caché en lui, et que la boîte, en plus des chaussures, contenait … une histoire ! C’est celle-là que nous vous raconterons !

Interprètes : Clémence Roy, Emmanuelle Gros

Décor et scénographie : Vincent Bourcier

Mise en jeu : Elodie Retière.

Musique et régie son et lumières : Pierre Bourgoin

Le dimanche 5 décembre à 16h, spectacle familial à partir de 4 ans

Entrée gratuite, Complexe de la Margerie

Spectacle familial à partir de 4 ans. Découvrez Théo sur le chemin de son rêve, une pièce de théâtre d’objets et de marionnettes

mediatheque@gorges44.fr +33 2 40 06 56 54 https://www.mediatheque-gorges.net/

Route de Saint Fiacre Complexe de la Margerie Gorges

