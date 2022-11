Spectacle « Histoire de chanter » Venarey-les-Laumes Venarey-les-Laumes Catégories d’évènement: Côte-d'Or

VENAREY LES LAUMES

Spectacle « Histoire de chanter » Venarey-les-Laumes, 23 décembre 2022, Venarey-les-Laumes. Spectacle « Histoire de chanter »

1, avenue de la Gare Le pantographe Venarey-les-Laumes Côte-d’Or Le pantographe 1, avenue de la Gare

2022-12-23 – 2022-12-23

Le pantographe 1, avenue de la Gare

Venarey-les-Laumes

Côte-d’Or 10 10 EUR Histoire de chanter, c’est une Histoire de France du XXème s. en chansons. Mais c’est aussi l’histoire de quatre compagnons dont les caractères particuliers vont évoluer au fil du temps, symbolisant les grands courant d’émancipation ou de repli des différentes périodes. Leurs petites histoires s’entremêleront à la Grande, bousculées par les soubresauts d’une société en perpétuelle mutation. Le pantographe 1, avenue de la Gare Venarey-les-Laumes

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, VENAREY LES LAUMES Autres Lieu Venarey-les-Laumes Adresse Venarey-les-Laumes Côte-d'Or Le pantographe 1, avenue de la Gare Ville Venarey-les-Laumes lieuville Le pantographe 1, avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Departement Côte-d'Or

Spectacle « Histoire de chanter » Venarey-les-Laumes 2022-12-23 was last modified: by Spectacle « Histoire de chanter » Venarey-les-Laumes Venarey-les-Laumes 23 décembre 2022 1 Avenue de la Gare Le pantographe Venarey-les-Laumes Côte-d'Or Côte-d'Or Venarey-les-Laumes

Venarey-les-Laumes Côte-d'Or