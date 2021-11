SPECTACLE HISTOIRE DE CANIFS Mirecourt, 12 décembre 2021, Mirecourt.

Spectacle Histoire de Canifs

Découvrez les “Histoires de canifs” de luthiers et d’archetiers… Des récits touchants sur l’outil de prédilection des luthiers et archetiers de Mirecourt, librement adaptés sous la forme d’une lecture scénarisée poétique et amusante.

Spectacle conçu et réalisé par les comédiens Lorelyne Foty et Christian Magnani et le musicien Jean-Nicolas Mathieu.

Dès 6 ans. Sur réservation au Musée de la Lutherie et de l’Archèterie ou à l’adresse suivante: resamuseemirecourt@gmail.com

Respect des mesures sanitaires en vigueur

resamuseemirecourt@gmail.com +33 3 29 37 81 59 http://www.musee-lutherie-mirecourt.fr/

Musée de la Lutherie et de l’Archèterie françaises

