SPECTACLE : HIP HOP(S) OR NOT … ? Pierrerue, 14 avril 2022

SPECTACLE : HIP HOP(S) OR NOT … ? 2022-04-14 – 2022-04-14

Pierrerue Hérault Pierrerue

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question. Si cela n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose ! Ingrid Chasseur, conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de deux danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette culture : la musique, le graff et surtout la danse. Rapidement, c’est la question des apparences qui se pose : le hip-hop, est-ce un look, une attitude, une philosophie ?

Cette (vraie-fausse) conférence drôle et ludique tord le cou aux idées reçues et finit par basculer dans un univers sensible et poétique, illustrant les nuances et la complexité de ce mouvement… Et finalement, tout ça… Est-ce hip-hop or not ?

Par la cie Daruma

Tout public à partir de 10 ans

Conférence dansée – Hip Hop(s) or not … ?

reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr +33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/

