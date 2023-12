[spectacle] Hip-Hop Nakupenda La Maison des métallos Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 18h00 à 18h50

.Tout public. A partir de 10 ans. payant

durée 50min

tout public, à partir de 10 ans

tarifs 10, 15 ou 20€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

Un solo d’Yves Mwamba, par Anne Nguyen & Yves Mwamba

Yves Mwamba a 12 ans lorsqu’il découvre le hip-hop à Kisangani (RDC), sur les décombres des guerres qui ont meurtri sa ville natale. Par la danse, la voix et le chant, le récit de son parcours nous emmène à la découverte des danses africaines urbaines et des dessous de la rumba congolaise. L’intime se dévoile à cru, soutenu par la légèreté d’une histoire de la danse vue depuis l’Afrique, sous forme de déclaration d’amour.

Le danseur et chorégraphe Yves Mwamba conte et danse

son histoire, une histoire étroitement mêlée à celle de la danse hip-hop

en Afrique et à celle de son pays, la République Démocratique du Congo.

En Afrique, on ne se demande pas « pourquoi danse-t-on ? ». Cela va de

soi ! Lorsqu’un nouveau clip sort, tout le monde en apprend les pas. La

rumba congolaise – dont toutes les chansons sont dédiées à des hommes

politiques, depuis l’époque du dictateur Mobutu – fait danser tout le

continent africain.

Yves Mwamba a 12 ans lorsqu’au

lendemain des guerres à Kisangani en 2000, il se met à la danse hip-hop

avec ses amis pour se reconstruire une identité, s’inspirant des stars

du hip-hop afro-américaines. Il crée le premier groupe de danse hip-hop à

Kisangani, puis une association qui organise des battles dans toute la

ville. À travers la danse, le chant, la musique et la voix, il

nous conte l’histoire de toute une génération de jeunes danseurs de rue,

les Mudjansa. Il danse sa danse hip-hop à lui, apprise sans cours ni conservatoires, et nous raconte l’évolution des danses urbaines au Congo, qui puisent leurs origines aussi bien dans les danses ancestrales que dans les danses de gangs.

Avec

humour et légèreté, Yves Mwamba nous fait danser, chanter, et nous

transporte dans un univers onirique peuplé d’ancêtres et de démons. Des

États-Unis à Kisangani en passant par Paris, il nous invite à le suivre sur les traces du hip-hop avec « Hip-Hop Nakupenda » : « hip-hop, je t’aime », en Swahili.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-hip-hop-nakupenda +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/285630-hip-hop-nakupenda

Patrick_Berger