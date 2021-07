Stains Place Marcel Pointet Seine-Saint-Denis, Stains Spectacle hip-hop « La montée » Place Marcel Pointet Stains Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Venez assister à une création en duo mêlant le style Hip Hop avec une touche de danse contemporaine. Cette création raconte l’évolution d’un danseur partant de zéro dans un environnement non propice à l’émancipation artistique. Entre chaque représentation, les danseurs proposent des ateliers aux enfants et adolescents qui souhaiterait s’initier à la danse Hip Hop. Où voir la représentation à Stains ? – Place Colonel Fabien à 10h45 – Place Marcel Pointet à 15h00 Spectacle de danse Hip Hop « La Montée » Place Marcel Pointet 93240 Stains Stains Seine-Saint-Denis

