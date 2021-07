Spectacle hip hop – French Wingz Place Alphonse Allais, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 30 juillet 2021

de 16h30 à 17h30

gratuit

Spectacle interactif tout public avec la compagnie French Wingz mêlant danse hip hop (breakdance et popping), performance et humour en plein cœur de Belleville.

Belleville Citoyenne propose un spectacle interactif tout public avec les French Wingz mêlant danse hip hop (breakdance et popping), performance et humour en plein cœur de Belleville. Ce spectacle est en réelle interactivité avec le public sur toute sa durée et viendra clore une journée de battle de danse hip hop avec l’association Move and Art.

Place Alphonse Allais Place Alphonse Allais Paris 75020

2 : Couronnes (241m) 2, 11 : Belleville (415m)



Contact :Belleville Citoyenne 07 49 65 78 41 culture@bellevillecitoyenne.fr https://www.facebook.com/bellevillecitoyenne/

