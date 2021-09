Arles Musée de la Camargue Arles, Bouches-du-Rhône Spectacle Hip-hop en partenariat avec Les Suds, à Arles Musée de la Camargue Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée de la Camargue, le dimanche 19 septembre à 16:00

**Spectacle Hip-hop en partenariat avec Les Suds, à Arles** Dans le cadre du projet **« C’est mon Patrimoine »,** proposé par **Les Suds, à Arles,** le Musée de la Camargue a accueilli des adolescents invités à réaliser des créations hip hop. Avec cette initiative les jeunes sont incités à s’emparer de ce qui constitue leur identité, en s’appuyant sur le patrimoine local traditionnel, avant d’en proposer une restitution prévue à l’occasion des Journées du Patrimoine. _Gratuit, en accès libre, jauge limitée._ **Mesures sanitaires** : pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, fortement conseillé à partir de 6 ans, distanciation sociale, gel hydro alcoolique à l’accueil, désinfection régulière des espaces. **Infos** [[www.museedelacamargue.com](www.museedelacamargue.com)](www.museedelacamargue.com) [[www.facebook.com/musee.camargue](www.facebook.com/musee.camargue)](www.facebook.com/musee.camargue)

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

