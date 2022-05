Spectacle Hier, Un Village Flagnac, 22 juillet 2022, Flagnac.

Spectacle Hier, Un Village Flagnac

2022-07-22 – 2022-08-05

Flagnac Aveyron

EUR Flagnac Les 22, 23, 28, 29 et 30 Juillet et 4 et 5 Août à 22h15

7 SOIRÉES POUR ASSISTER À L’HISTOIRE D’UN VILLAGE

Le village de Flagnac, situé sur la rive gauche du Lot, à proximité de Decazeville, et la longévité de son aventure culturelle font figure d’exception sur le territoire. Ne la manquez pas si vous avez le goût de l’histoire d’antan, celle narrée par les anciens et rejouée par les plus jeunes. Depuis plus de 35 ans, fin juillet et début août, vous avez 7 soirées pour assister à l’histoire d’un village mis en scène par ses propres habitants et à la fresque vivante des gens d’ici interprétée par les gens d’ici.

Pour vous faire une idée de l’envergure : 600 bénévoles, 300 figurants, 20 000 spectateurs sur une commune de 1000 habitants. Il vaudra mieux réserver vos billets à l’avance ! Hier un village, on y vient une enfant et on y revient en famille.

DE LA FÊTE DE VILLAGE AU SPECTACLE GRANDIOSE

Tout a commencé en 1982 par une fête de village, avec des cartons, une poignée d’acteurs-habitants, une centaine de spectateurs et un magnétophone. Le contraste aujourd’hui montre l’ambition, la ténacité que les hommes portent en eux quand ils ont la volonté de transmettre leur héritage culturel et social. Bref, Flagnac puise chaque année dans sa mémoire et ne s’en sépare pas mais reconstitue le spectacle d’hier, ses gestes, ses outils, ses coutumes… et pour cela, ici et dans les communes environnantes, on se prend au jeu : les habitants sont les acteurs de 7 à plus de 77 ans !

VOTRE SOIRÉE AU SPECTACLE HIER UN VILLAGE

Ça commence, prenez votre place sur les gradins de l’amphithéâtre. A la tombée de la nuit, la petite lanterne de Jean de l’Aveyron s’immobilise et raconte l’histoire du village. Celle qui, de tableau en tableau, s’anime devant vous : les travaux des champs, ceux de la mine, les guerres, les fêtes votives, religieuses, les mariages, les danses, les départs, les retrouvailles… en habits d’époque.

Et ce qui se déroule sous vos yeux, ce n’est pas qu’un décor mais un son et lumière grandiose, avec 600 projecteurs et du vidéo mapping qui permet les effets spéciaux : au château de s’écrouler et de brûler, à la neige de tomber, au blé de pousser sous vos yeux… Hier un village est une œuvre commune intergénérationnelle pétrie d’une énergie et d’un engagement hors pair pour dire d’où l’on vient.

C’est à Flagnac, dans la vallée du Lot, que vous serez émerveillé par ce spectacle son et lumière grandiose et intergénérationnel sur l’histoire d’un village de l’Aveyron.

contact@hierunvillage.com +33 5 65 64 09 92 https://www.hierunvillage.com/

Les 22, 23, 28, 29 et 30 Juillet et 4 et 5 Août à 22h15

Flagnac

