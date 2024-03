Spectacle : Héritage par la Cie Les Étoiles Bruyantes Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mercredi 3 avril 2024.

Spectacle : Héritage par la Cie Les Étoiles Bruyantes Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, mercredi 3 avril 2024.

Spectacle : Héritage par la Cie Les Étoiles Bruyantes Découvrez le spectacle Héritage par la Cie Les Étoiles Bruyantes mercredi 3 avril 2024 à 18h30 au Kino. Gratuit sur réservation. Mercredi 3 avril, 18h30 Kino Ciné Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-03T18:30:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

Découvrez le spectacle Héritage par la Cie Les Étoiles Bruyantes mercredi 3 avril 2024 à 18h30 au Kino. Gratuit sur réservation.

C’est l’histoire de deux peuples qui s’affrontent depuis si longtemps que plus personne ne sait pourquoi ils se battent. La seule chose qui les différencie : une marque sur leur peau, d’une couleur différente. Les marques violettes encerclent la dernière ville des marques vertes, et s’apprêtent à achever la dernière bataille. Pour certains, c’est un ultime moment de vengeance, un dernier combat, une projection dans l’avenir, et pour d’autres c’est le temps des aveux, des souvenirs et de la famille. C’est la douleur face à la peur. Mais l’issue de ces décennies de guerre est-elle absolument certaine ?

Héritage est une pièce qui parle de la Guerre, quelle qu’elle soit. C’est un héritage qui se transmet de génération en génération, avec l’espoir qu’un jour ce ne soit plus qu’un lointain souvenir.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-heritage-855908534467

