de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les 16 comédiens du « Laboratoire à Théâtre » de la « Cie À force de rêver » rendent hommage à la mémoire et à la transmission, en mélant l’humour au rythme des percussions. Cette enquête

s’inscrit à la fois dans l’austérité de la loi, la philosophie, l’éthique, mais

aussi dans la tendresse et l’intime. Elle nous oblige à penser notre relation à

l’histoire, à l’argent, à la terre.

C’est une ode à la mémoire et à la

transmission. Les 16

comédiens du Laboratoire à Théâtre de la Cie À force de rêver accompagnés par un percussionniste,

s’emparent avec passion et humour de ce sujet.

Dans un espace dépouillé, des

papiers éparpillés – petits papillons du savoir servent d’indices aux

comédiens pour avancer dans le labyrinthe.

La vidéo enrichit cette enquête grâce aux témoignages de 3

personnalités concernées par le sujet. Héritage – Chronique d’une enquête

Textes de Miguel Angel Sevilla

et mise en scène par Nathalie Sevilla. Laboratoire à Théâtre de la Cie À force de rêver (https://www.aforcederever.fr/le-laboratoire-à-théâtre), Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

