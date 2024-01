Spectacle Heres Nel nome del figlio Théâtre de Charleville-Mézières Charleville-Mézières, mercredi 31 janvier 2024.

Sur scène, deux batteries se font face. Deux musiciens, un seul danseur. C’est le défi que s’est donné Ezio Schiavulli. Une façon pour le chorégraphe d’engager un puissant dialogue avec la musique live. Prix national de la critique italienne en tant qu’Auteur-Interprète Inspirée des figures mythologiques d’Œdipe et de Télémaque, Heres questionne le poids de l’héritage, la transmission de l’expérience des pères et la capacité des fils à tracer un nouvel horizon, à bâtir une vie sur les bases chancelantes de l’absence de valeurs, de perspectives et de racines. Pour cheminer des mythes anciens à l’époque actuelle, le danseur est entouré sur scène par deux batteurs de renommée internationale.Pour réserver, cliquez ici !

Théâtre de Charleville-Mézières Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31

fin : 2024-01-31



