Circus Talk Show, cirque, humour et bien être – Tout public Here & Now interroge avec humour la place du bien-être dans notre société, à travers le développement des nouvelles thérapies et pratiques de soin alternatives.

Elles sont nombreuses, sommes-nous plus heureux pour autant ? Ou n’avons-nous jamais été aussi mal ?

À travers une mise en scène de la pratique des arts du cirque comme outils de développement personnel, Here and Now pointe les dérives et les paradoxes de ce nouvel engouement.

Entre la sincérité du personnage et l’ironie de l’auteur, l’humour de cette pièce amène chacun à considérer un instant, son propre rapport au bonheur et à en rire peut-être… Conception & interprétation : JEAN-CHARLES GAUME – Regard extérieur : MARC VITTECOQ – Régie Générale : JEAN PELLEGRINI – Régie montage et son : JEAN PELLEGRINI – Régie Lumière : PASCALE RENARD – Création Lumière : LYDIE DEL RABAL – Aide à la construction & scénographie : SULLYVAN GROUSSE – Accompagnements : GUILLAUME SAUZAY, MAËLLE BOIJOUX, ROBIN ONO, SANDRINE JUGLAIR, ALAVARO VALDES ET LUCAS MANGANELLI – Dessin : RANKA – Graphisme : ANTHONY PROPSER – Coproductions : Cirk’EOLE, Montigny-Lès-Metz / La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne – Aide à la diffusion : Ville de Besançon Soutiens : L’Atelier du Plateau, Paris; le Château de Monthelon ; l’Espace Catastrophe de Bruxelles ; Cirqueon de Prague ; Les Subsistances de Lyon ; la Cie Underclouds de Moroges ; Le Théâtre de l’Unité d’Audincourt ; l’Ecole de Cirque Passe-Muraille de Besançon ; La Cascade de Bourg-Saint-Andéol. Tout public – Prix libre Action culturelle – Tout public

> Médiation culturelle autour de l’utilisation du yoga dans son spectacle

> Causerie autour des métiers du bien être – Ecomusée d’Hannonville-sous-les-Côtes (55) martine@semeursdarts.com +33 6 73 02 86 44 https://semeursdarts.com/ Vigneulles-lès-Hattonchâtel

