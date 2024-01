Spectacle Haut en couleurs des Soeurs Lampions Bibliothèque Louise Michel Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h30 à 19h15

.Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 95 ans. gratuit

Dans le cadre de la nuit de la lecture et de sa thématique sur le corps, nous avons la joie de recevoir les Sœurs Lampions, duo pétillant de clown à jouer leur spectacle « Haut en couleurs » à la bibliothèque.

Les deux sœurs, Persil et Kattioushka l’une est clown et l’autre mime. L’une facétieuse

et survoltée, l’autre ne s’exprimant que par le langage corporel.

Venez les rencontrer et vivre une aventure féerique !

A la fois drôle sensoriel et ouvert à tous.tes ce spectacle empreint de

poésie d’humour ne manquera pas de vous illuminer de paillettes pour 45 mn.

Les spectacles des Sœurs Lampions sont accessibles aux

enfants adolescents et adultes en situation de handicap et autiste, ainsi

qu’aux accompagnants.

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

Contact : +33158393210

Les Soeurs Lampions Clown et mime Les Soeurs Lampions