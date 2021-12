Spectacle Harry … le roi des sucreries Roquefort-la-Bédoule, 18 décembre 2021, Roquefort-la-Bédoule.

Spectacle Harry … le roi des sucreries Centre André Malraux 45 allée Paul Vaillant Couturier Roquefort-la-Bédoule

2021-12-18 – 2021-12-18 Centre André Malraux 45 allée Paul Vaillant Couturier

Roquefort-la-Bédoule Bouches-du-Rhône Roquefort-la-Bédoule

Vous vous êtes toujours demandé qui invente et fabrique les bonbons que vous savourez en cachette ? Et bien c’est Harry, le roi des sucreries ! Les fraises Tagada ? C’est lui ! Les Chamallows ? Encore lui ! Tout sort de son imagination et de son atelier magique. Aidé de ses assistants un peu particuliers, il fournit le monde entier. Mais cette année, son plus «gros» client, le Père Noël, annule sa commande traditionnelle ! Sucres d’orge, papillotes, pains d’épices ou encore guimauves ne seront peut être pas sous les sapins, et ça Harry ne peut pas l’accepter ! Assisté des enfants, Harry trouvera-t-il une solution ?

Spectacle jeune public adapté aux enfants d’écoles maternelles et élémentaires.

Participation des enfants.

Magie, chanson, ventriloquie et bien d’autres surprises sur le thème de Noël..

https://www.roquefort-labedoule.fr/fr/loisirs/festivites-agenda/id-703-festivites-de-noel

Centre André Malraux 45 allée Paul Vaillant Couturier Roquefort-la-Bédoule

dernière mise à jour : 2021-12-13 par