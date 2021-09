Spectacle : Harlem Gospel Choir Palais des Congrès d’Issy, 27 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Harlem Gospel Choir

Palais des Congrès d’Issy, le samedi 27 novembre à 20:30

Le Harlem Gospel Choir, mondialement connu, est synonyme de puissance vocale, de sonorité glorieuse et d’énergie contagieuse. Depuis plus de deux décennies, le Harlem Gospel Choir est le premier chœur gospel d’Amérique et a parcouru le monde entier pour enthousiasmer son public avec la puissance inspiratrice du gospel noir. La chorale a été fondée en 1986 par Allen Bailey, qui en a eu l’idée en assistant à une célébration en l’honneur du Dr Martin Luther King Jr. au Cotton Club de Harlem. Le Harlem Gospel Choir s’est produit aux côtés de superstars telles que Bono, Diana Ross, The Gorillaz, André Rieu et plus récemment Sam Smith, Damon Albarn et Pharrell Williams. Ils ont chanté pour trois présidents (le président Obama, le président Carter et le président Nelson Mandela), deux papes (le pape Jean-Paul II et le pape Benoît XVI) et ont enregistré avec des personnalités comme Sir Keith Richards, The Chieftains et Trace Adkins.

Quand la beauté des arts rencontre la puissance vocale… Rendez-vous avec le Harlem Gospel Choir !

Palais des Congrès d’Issy 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



