Bas-Rhin EUR Interpre`te pour plusieurs chore´graphes et metteurs en sce`ne depuis 1995, Akiko HASEGAWA propose avec HARE´ DANCE sa premie`re cre´ation solo. Le concept de « Hare´ » et son oppose´ « Ke´ » propres au folklore japonais, rythment encore aujourd’hui la vie de ce pays. « Hare´ » signifie festif, sacre´, solennel, extravagant, exceptionnel ou extraordinaire. A` partir de cet e´tat de « Hare´ », Akiko HASEGAWA compose une danse, une bande-son faite de 357 extraits, un costume rassemblant ve^tements et objets, et se lance dans l’exploration de sa culture d’origine, des fe^tes dansantes du Japon et de la pre´sence de la danse dans la mythologie de son pays. HARÉ DANCE nous invite a partager ce voyage intérieur et festif ! Spectacle de dance contemporaine En résidence du 3 au 7 janvier et du 21 au 24 mars 2023. Spectacle de danse contemporaine proposé par le théâtre du marché aux grains. +33 3 88 70 94 08 Bouxwiller

