Spectacle Hansel & Gretel L’Oscillo-théâtroscope, 14 mai 2022, Cenon.

du samedi 14 mai au samedi 2 juillet à L’Oscillo-théâtroscope

_Perdez-vous, avec Hansel et Gretel, dans une immense et sombre forêt. Partagez avec eux leurs aventures, leurs déboires, leurs peurs et leurs réussites… la réussite de deux enfants toujours pleins d’espoirs quelques soient les situations… Un conte haut en couleur, qui vous fera immanquablement voyager._ _Conter… Raconter, captiver, oser et rêver ! Notre envie première : vous parler, d’abord, avec sincérité et passion, en (re)mettant l’art de la transition orale au premier plan, savourant ce que l’oralité à de plus beau, sa simplicité et son efficacité. Et ensuite ? Vous surprendre et vous emmener avec nous dans ce conte, pour un plongeon dans la grisante (mais apparente) simplicité d’une histoire pour enfants…_ _La dureté du quotidien et la difficile réalité de Hansel et Gretel, les peurs et les doutes qui en résultent dans leurs jeunes esprits, se heurtent à leur naïve mais inépuisable soif de vivre d’enfants pleins de vie et d’espoir… Qu’il est bon de ne pas oublier que l’enfant est capable de surmonter nombre d’épreuves, en puisant dans son inconscience la force nécessaire pour rendre le triste monde des adultes un peu plus beau, un peu plus lumineux._ _Nos acteurs-narrateurs viendront vous cueillir, grâce leur énergie et leur imaginaire débridé. Ils vous feront voyager, enfants et adultes, dans cette histoire passionnante…_

5€ / Tout public

La compagnie les Porteurs d’histoires monte sur les planches de l’Oscillothéâtre et vous fait découvrir son spectacle “Hansel& Gretel”.

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:00:00 2022-05-14T11:30:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T16:30:00;2022-06-18T11:00:00 2022-06-18T11:30:00;2022-06-18T17:00:00 2022-06-18T17:30:00;2022-07-02T11:00:00 2022-07-02T11:30:00;2022-07-02T17:00:00 2022-07-02T17:30:00