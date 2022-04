Spectacle Hansel et Gretel Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Spectacle Hansel et Gretel Biscarrosse, 12 août 2022, Biscarrosse. Spectacle Hansel et Gretel Place de l’Océan Boulevard des Sables Biscarrosse

2022-08-12 21:30:00 – 2022-08-12 Place de l’Océan Boulevard des Sables

Biscarrosse Landes EUR 0 0 Fidèle au célèbre conte des frères Grimm, H&G met au goût du jour les aventures d’Hansel et Gretel, leur épouvantable belle-mère et leur père désœuvré. Ces quatre personnages interprétés par deux comédiens, évoluent dans une mise en scène burlesque et déjantée. C’est presqu’un concert de musiques actuelles, ce n’est pas vraiment un spectacle de conte, quant à ranger ça dans la case théâtre ce serait exagéré ! Y a du clown mais pas que, on est pas loin de la comédie musicale quand même, c’est drôle, ça fait peur juste ce qu’il faut et surtout c’est un moment de partage festif entre petits et grands autour d’un patrimoine culturel commun. Tout public. Fidèle au célèbre conte des frères Grimm, H&G met au goût du jour les aventures d’Hansel et Gretel, leur épouvantable belle-mère et leur père désœuvré. Ces quatre personnages interprétés par deux comédiens, évoluent dans une mise en scène burlesque et déjantée. C’est presqu’un concert de musiques actuelles, ce n’est pas vraiment un spectacle de conte, quant à ranger ça dans la case théâtre ce serait exagéré ! Y a du clown mais pas que, on est pas loin de la comédie musicale quand même, c’est drôle, ça fait peur juste ce qu’il faut et surtout c’est un moment de partage festif entre petits et grands autour d’un patrimoine culturel commun. Tout public. Fidèle au célèbre conte des frères Grimm, H&G met au goût du jour les aventures d’Hansel et Gretel, leur épouvantable belle-mère et leur père désœuvré. Ces quatre personnages interprétés par deux comédiens, évoluent dans une mise en scène burlesque et déjantée. C’est presqu’un concert de musiques actuelles, ce n’est pas vraiment un spectacle de conte, quant à ranger ça dans la case théâtre ce serait exagéré ! Y a du clown mais pas que, on est pas loin de la comédie musicale quand même, c’est drôle, ça fait peur juste ce qu’il faut et surtout c’est un moment de partage festif entre petits et grands autour d’un patrimoine culturel commun. Tout public. HetG

Place de l’Océan Boulevard des Sables Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Place de l'Océan Boulevard des Sables Ville Biscarrosse lieuville Place de l'Océan Boulevard des Sables Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Spectacle Hansel et Gretel Biscarrosse 2022-08-12 was last modified: by Spectacle Hansel et Gretel Biscarrosse Biscarrosse 12 août 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes