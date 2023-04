Spectacle « Hand Hop » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 23 juin 2023

de 16h00 à 18h30

Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Un flight-case tagué en guise de castelet, des pantins articulés et sapés comme jamais. Platines aux vinyles scratchés, ghetto-blasters aux K7 rembobinées et une piste en carton improvisée, il ne vous reste désormais plus qu’à suivre le mouvement et danser ! Un cours de breakdance pour célébrer une nouvelle discipline olympique et partager les souvenirs d’une génération biberonnée aux leçons de danse télévisées de Sidney (HIP-HOP). Un spectacle pour néophytes et autres addicts de Rap, R’n’B, Soul, i tutti quanti… La danse de rue n’était pas à Olympie, elle va rejoindre les dieux à Paris! Par la compagnie Scopitone & Compagnie. Public familial dès 6 ans. Durée : 25 min Accès libre. 3 représentations identiques à 16h, 17h, et 18h, sur le parvis devant l’entrée de la médiathèque de la Canopée Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee

