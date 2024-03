Spectacle Hand Hop Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, vendredi 14 juin 2024.

Le vendredi 14 juin 2024

de 15h30 à 16h00

Le vendredi 14 juin 2024

de 19h00 à 19h30

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans. gratuit

En représentation à la BHVP, venez assister aux séances de danse Hand Hop ! Un spectacle plein d’énergie, vivant qui rassemble harmonieusement les mouvements du corps et la musique.

Hand Hop

est un appel à se saisir de sa liberté à danser où bon nous semble, une

invitation au mouvement continu face aux règles et normes imposées.

Autour d’une course poursuite effrénée entre l’autorité et la

désinvolture, Hand Hop

entend rendre à

la rue son énergie contagieuse, vivante de rassemblement, de corps et de

musique. Une allusion aux premiers clips de Hip Hop, pour célébrer la

Street dance qui s’impose aujourd’hui comme une incontournable du

paysage chorégraphique contemporain et une victoire

sur l’espace public.

Le vendredi 14 juin, la BHVP accueille deux représentations du spectacle de danse et théâtre d’objets Hand Hop dans sa cour : à 15h30 puis à 19h.

Durée du spectacle : 25 minutes

Créée en 2002 par Cédric Hingouët, Scopitone puise son inspiration dans l’univers du vintage des années 1950-1960 et des contes classiques.

Hand Hop

fait partie des OMNIprésences sportives,

présentées dans le cadre des Grands Marqueurs du 12 au 16 juin, dans le quartier du marais.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004

Contact : https://www.scopitoneetcompagnie.com/film/hand-hop/ +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

