Spectacle Hamlet Redon, 28 avril 2022, Redon.

Spectacle Hamlet Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

2022-04-28 – 2022-04-28 Théâtre Le Canal Place du Parlement

Redon Ille-et-Vilaine

D’après William Shakespeare | Jérémie Le Louët | Cie des Dramaticules

Ni traditionnelle, ni modernisée, cette adaptation d’Hamlet fait éclater les sources, les échos, les références, pour rendre compte de l’état d’incertitude et de la confusion qui bride les énergies en devenir. Conflit de générations, loyauté, vengeance… cette création questionne le poids écrasant de la tradition et le cynisme de notre époque. Une version magistrale et foisonnante du classique de Shakespeare.

billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/

