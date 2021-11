Spectacle – HALLUX ET POPLITÉ Colmar, 8 décembre 2021, Colmar.

Spectacle – HALLUX ET POPLITÉ Colmar

2021-12-08 – 2021-12-08

Colmar Haut-Rhin

EUR Hallux & Poplité c’est le début des choses. C’est l’histoire de petits d’hommes, filles et garçons, pour qui l’on cherche encore un nom. Ils vivent dans les eaux chaudes de la mère et un jour, naissent. Ils nagent lorsqu’une vague, plus forte que les autres, les dépose sur le rivage. Progressivement ils trouvent leur souffle. Peu à peu, ils commencent à danser… et à chanter. Un spectacle pour les tout petits qui s’articule en 3 temps complémentaires et indissociables : l’accueil, le spectacle et le bal . Il s’adresse directement aux bébés et contacte des souvenirs sensoriels chez leurs aînés. L’envie est de faire vibrer, résonner, rappeler que le monde est un terrain de jeu et que nous avons parfois tendance à l’oublier !

Un spectacle pour les tout petits qui s’articule en 3 temps complémentaires et indissociables : l’accueil, le spectacle et le bal .

+33 3 89 30 53 01

