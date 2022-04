Spectacle Ha les Filles Saint-Maclou-de-Folleville Saint-Maclou-de-Folleville Catégories d’évènement: Saint-Maclou-de-Folleville

Seine-Maritime

Spectacle Ha les Filles Saint-Maclou-de-Folleville, 7 mai 2022, Saint-Maclou-de-Folleville. Spectacle Ha les Filles Route des Moulins Jardin des Muses Saint-Maclou-de-Folleville

2022-05-07 20:00:00 – 2022-05-07 22:00:00 Route des Moulins Jardin des Muses

Saint-Maclou-de-Folleville Seine-Maritime Saint-Maclou-de-Folleville Venez nombreux pour une belle soirée avec le spectacle Ha les Filles suivi d’un bœuf musical! Avis aux musiciens

Participation libre, buvette sur place.

Tout public Réservations de préférence par mail à filemuse@hotmail.fr Route des Moulins Jardin des Muses Saint-Maclou-de-Folleville

