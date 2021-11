Reims Reims Marne, Reims Spectacle : Gulliver, le dernier voyage Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Spectacle : Gulliver, le dernier voyage Reims, 24 novembre 2021, Reims. Spectacle : Gulliver, le dernier voyage Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims

2021-11-24 19:00:00 – 2021-11-26 20:20:00 Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine

Reims Marne Reims Librement inspiré des « Voyages de Gulliver » de Jonathan Swift et réécrit pour le théâtre par les interprètes de l’Atelier Catalyse.

Mise en scène : Madeleine Louarn et Jean-François Auguste —-

Géant Madeleine Louarn et Jean-François Auguste sont de retour avec la troupe permanente de l’Atelier Catalyse, troupe permanente composée uniquement de comédien.ne.s en situation de handicap mental. Au programme, le troisième voyage des aventures de Gulliver écrites par Jonathan Swift. Traversée d’un pays où le rapport au monde se fait uniquement de manière abstraite, d’un autre qui ne jure que par le progrès technique, et d’un troisième peuplé d’éternels vieillards immortels, les dystopies baroques et ultraimaginatives de Swift préfiguraient, il y a exactement deux cents ans, les développements absurdes de nos sociétés dont Gulliver, le dernier voyage s’empare avec une joie et une liberté particulièrement transgressives.

—- La représentation du jeudi 25 novembre sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique. Spectacle accessible dès 10 ans.

Réservation en ligne. +33 3 26 48 49 10 https://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/gulliver-dernier-voyage Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims

