[SPECTACLE] Gulliver, le dernier voyage La Maison des métallos, 15 juin 2022, Paris.

Le dimanche 19 juin 2022

de 16h00 à 17h20

Le samedi 18 juin 2022

de 19h00 à 20h20

Le vendredi 17 juin 2022

de 20h00 à 21h20

Le jeudi 16 juin 2022

de 19h00 à 20h20

Le jeudi 16 juin 2022

de 14h00 à 15h20

Le mercredi 15 juin 2022

de 20h00 à 21h20

. payant tarif spectacle : 10, 15 ou 20€ (c’est vous qui choisissez!)

c’est un texte écrit aux 18e siècle ; Swift y questionne un monde en transformation, les doutes et angoisses qu’il suscite. Aujourd’hui comme hier ?

Pour cette nouvelle création, Madeleine Louarn et Jean‐François Auguste adaptent le troisième voyage de Gulliver, « A Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib et Luggnagg ». Swift y interroge nos fragilités collectives et individuelles. Il parle de peur de fin du monde et de la conscience de la mort. Il questionne nos réponses sociales et personnelles, nos réactions irrationnelles, nos utopies, nos maladresses et nos éternelles contradictions. Il faut lire Les Voyages de Gulliver comme des contes philosophiques.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Christophe Raynaud de Lage un spectacle de Madeleine Louarn et Jean-François Auguste