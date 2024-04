Spectacle Gujan-Mestras, jeudi 18 avril 2024.

Spectacle Gujan-Mestras Gironde

Compagnie Chimed Tshomo

Et toi, ton nez rouge il en est où ?

Ce spectacle jeune public de danse contemporaine hip-hop vient jouer et s’amuser dans l’authenticité et la spontanéité de l’enfant autour de cette interrogation, par l’intermédiaire de l’imaginaire du clown. C’est aussi une pièce familiale, à partir de 4 ans où il sera bon de repartir dans son enfance, pour ceux qui en seraient sortis, et chercher son nez rouge partout où il se cache.

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:30:00

fin : 2024-04-18 11:15:00

Médiathèque Michel Bézian

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

