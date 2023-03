Spectacle Guignol Salle de la Filature Retournac Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Retournac

Spectacle Guignol Salle de la Filature, 29 avril 2023, Retournac

2023-04-29 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-29

Salle de la Filature Allée des Platanes

Retournac

Haute-Loire EUR 9 9 la Troupe de Rémi Reverchon repart en tournée avec Guignol et Ludo le panda.

Rendez vous sur la grande muraille de chine retrouvez Guignol en plein coeur des forêts de bambous de l’Himalaya en compagnie de Ludo, l’adorable panda géant. Salle de la Filature Allée des Platanes Retournac

