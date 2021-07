La Palmyre hippodrome Royan Atlantique Charente-Maritime, La Palmyre Spectacle Guignol Guérin – Hippodrome Royan Atlantique hippodrome Royan Atlantique La Palmyre Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du dimanche 25 juillet au dimanche 1 août

Comme chaque année, le Guignol Guérin revient à l’Hippodrome Royan Atlantique, à La Palmyre, et installe son castelet à côté du champs de courses des chevaux. Théâtre de marionnettes fondé en 1853, le [Guignol Guérin](https://guignolguerin.fr) propose des spectacles traditionnels, tous publics, en direct et interactif ! Venez rire et vous amuser en famille ! * Le Dimanche 25 Juillet 2021 – Après-midi – entre les courses * Le Dimanche 1er Aout 2021 – Après-midi – entre les courses

Offert par l’hippodrome pour son public

