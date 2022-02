Spectacle : Guignol et les Valets à la Porte Académie Internationale des Arts du Spectacle Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Spectacle : Guignol et les Valets à la Porte** Par les Marionnettes Dell’Arte Adaptation de la pièce de Laurent Mourguet (créateur de Guignol en 1809) : Guignol et Madelon s’aiment plus que tout ! Ils attendent impatiemment le retour de monsieur le Baron qui leur a promis de prendre en charge les frais de leur mariage. Mais une mauvaise nouvelle vient bouleverser leur bonheur, le Baron a été victime d’un accident et ne reviendra pas. L’intendant du château fait alors main basse sur les richesses du château. Guignol et Madelon parviendront-ils à se marier? • Alexandre Abbas • Jade Marino • Pianiste SAMEDI 26 MARS ET SAMEDI 2 AVRIL À 16 H Domaine des Grands Chênes Durée : 45min À partir de 2 ans Tarif : 5 euros (gratuit pour les – de 2 ans) Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes Site internet : [www.marionnettesdellarte.fr](http://www.marionnettesdellarte.fr) Facebook : [www.facebook.com/MarionnettesDellArte](https://www.facebook.com/MarionnettesDellArte)

Un spectacle de marionnettes pour les petits et les grands ! Académie Internationale des Arts du Spectacle 17, rue Anatole France 78000, Versailles

