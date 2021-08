AuriacAuriac Auriac Auriac Auriac, Corrèze Spectacle Guignol Auriac Auriac AuriacAuriac Catégories d’évènement: Auriac

Corrèze

Spectacle Guignol Auriac Auriac, 4 août 2021, AuriacAuriac. Spectacle Guignol 2021-08-04 15:30:00 – 2021-08-07

Auriac Corrèze Auriac Auriac Venez vivre l’expérience du spectacle de marionnettes du Guignol Guérin, tout en profitant du spectacle qu’offre la nature aux Jardins de Sothys.

Deux représentations par jour : 15:30 et 16:30. Gourmandise préparée par le Chef pour chaque enfant.

Sur inscription, réservation des places en ligne ou par téléphone. infos@lesjardinssothys.fr dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Auriac, Corrèze Autres Lieu Auriac Auriac Adresse Ville AuriacAuriac lieuville 45.20405#2.14825