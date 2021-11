Arbois Arbois Arbois, Jura Spectacle « Greli Grelot » Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Spectacle « Greli Grelot » Arbois, 15 décembre 2021, Arbois. Spectacle « Greli Grelot » Bibliothèque communautaire 9 Grande Rue Arbois

2021-12-15 16:30:00 – 2021-12-15 Bibliothèque communautaire 9 Grande Rue

Arbois Jura EUR RENDEZ-VOUS Mercredi 15 décembre à 16h30, à la bibliothèque : la Compagnie SAC A SON vous propose un spectacle en Paroles et Musiques pour les tout-petits jusqu’à 4 ans ! Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Gratuit et sur Réservation auprès de la bibliothèque d’Arbois. bibliotheque.arbois@cc-aps.fr +33 3 84 37 41 90 RENDEZ-VOUS Mercredi 15 décembre à 16h30, à la bibliothèque : la Compagnie SAC A SON vous propose un spectacle en Paroles et Musiques pour les tout-petits jusqu’à 4 ans ! Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Gratuit et sur Réservation auprès de la bibliothèque d’Arbois. Bibliothèque communautaire 9 Grande Rue Arbois

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Bibliothèque communautaire 9 Grande Rue Ville Arbois lieuville Bibliothèque communautaire 9 Grande Rue Arbois