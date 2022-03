SPECTACLE – GREEN LADS Saint-Avold Saint-Avold Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Avold

SPECTACLE – GREEN LADS Saint-Avold, 18 mars 2022, Saint-Avold. SPECTACLE – GREEN LADS Centre culturel 1 rue de la Chapelle Saint-Avold

2022-03-18 – 2022-03-18 Centre culturel 1 rue de la Chapelle

Saint-Avold Moselle Saint-Avold Green Lads réunit quatre musiciens attachés au charme de la musique irlandaise et à la maîtrise des ambiances electro, Antoine Morin à la flûte traversière irlandaise, Marie-Amélie Vivier, Antoine Rozé aux violons, et Stéphane Noël à la guitare. Ce mélange énergique et festif vous fera assurément vous évader vers des contrées vertes et lointaines jusqu’au bout de la nuit ! centre.culturel@saint-avold.fr +33 3 87 91 08 09 https://cc-pierremessmer.fr/ Centre culturel 1 rue de la Chapelle Saint-Avold

dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Saint-Avold Autres Lieu Saint-Avold Adresse Centre culturel 1 rue de la Chapelle Ville Saint-Avold lieuville Centre culturel 1 rue de la Chapelle Saint-Avold Departement Moselle

Saint-Avold Saint-Avold Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avold/

SPECTACLE – GREEN LADS Saint-Avold 2022-03-18 was last modified: by SPECTACLE – GREEN LADS Saint-Avold Saint-Avold 18 mars 2022 Moselle Saint-Avold

Saint-Avold Moselle