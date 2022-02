SPECTACLE GRATUIT AUTOPSY D’UN COUPLE AU LANDREAU Le Landreau, 5 avril 2022, Le Landreau.

SPECTACLE GRATUIT AUTOPSY D’UN COUPLE AU LANDREAU Le Landreau

2022-04-05 20:30:00 – 2022-04-05

Le Landreau Loire-Atlantique

Un one-woman-show hilarant et sans langue de bois dans lequel Véronique Poisson (psychologue et humoriste) vous fait partager son analyse fine, franche et drôle

du Couple !

Si vous avez aimé son AutoPSY des Parents, vous adorerez celui-ci et en sortirez transformés ! A partager en couple ou entre ami·e·s.// Gratuit sur inscription///A partir de 16 ans///

Dans le cadre du Festival Festi famille, une soirée hilarante avec le spectacle Autopsye d’un couple joué par Véronique Poisson a la salle des Noelles au landreau le mardi 5 avril à 20h30

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr

Le Landreau

