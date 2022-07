Spectacle « Grasse matinée » Noidans-lès-Vesoul, 21 juillet 2022, Noidans-lès-Vesoul.

Spectacle « Grasse matinée »

Parc du Breuil Rue des Roitelets Noidans-lès-Vesoul Haute-Saône Rue des Roitelets Parc du Breuil

2022-07-21 – 2022-07-21

Dans un lieu improbable, deux voisines, confinées malgré elles, évoquent et échangent des souvenirs, des confidences, des rêves.

Les grandes questions métaphysiques traitées de façon à la fois loufoque et poétique.

Humour, rires et émotions au programme.

Tarif de base 8€. Sur inscription.

