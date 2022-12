Spectacle – Grandir un jeu d’enfant Bressuire, 14 janvier 2023, Bressuire .

Spectacle – Grandir un jeu d’enfant

Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres

2023-01-14 10:00:00 – 2023-01-14 10:30:00

Médiathèque 8 Place du 5 Mai

Bressuire

Deux-Sèvres

EUR Nine et Van, deux marionnettes espiègles accueillent les enfants pour un spectacle interactif et musical.

Enfant de 2 à 4 ans accompagnés. Sur réservation.

