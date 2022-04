SPECTACLE – GRAND PERE ZEF

SPECTACLE – GRAND PERE ZEF, 23 avril 2022, . SPECTACLE – GRAND PERE ZEF

2022-04-23 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-23 Conte dès 3 ans proposé par Valérie Grandidier

Grand-père Zef est un très vieil homme qui vit seul au milieu de la nature depuis très longtemps déjà.

A la saison froide, il se couche et s’endort pendant de longs mois. Et quand la fin de l’hiver a sonné, grand-père Zef sort de son long sommeil… il réveille le ciel, la campagne, puis la forêt… sans oublier la mer, le désert, les rivières, les animaux !

Devant ce spectacle de la nature qui s’anime, grand-père Zef laisse s’exprimer sa joie : il chante car il est heureux. Mais pas tout à fait… il lui manque quelque chose… ou bien quelqu’un.

Car un bonheur ne vaut que s’il est partagé. Et grand-père Zef se sent seul, si seul…

Saura-t-il trouver quelqu’un avec qui partager tout ce que la nature lui procure de joie ? » Médiathèque de Florange dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville